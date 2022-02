Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (19), no Castelão, a partir das 17h45 (de Brasília), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Nordeste FC, no streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Dois gigantes do futebol nordestino. Duas forças que, quando se confrontam, fazem a região parar para ver.



Nesse sábado, o Tricolor e o Esquadrão de Aço mais uma vez se enfrentam e o Fortaleza precisa do seu apoio para sair com a vitória. #ConfrontoDeAço #CopaDoNordeste pic.twitter.com/V9Z9OGOEdH — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 18, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Na liderança do grupo A, com nove pontos, o Fortaleza, que registra duas vitórias e três empates consecutivos, terá pela frente o Bahia, que aparece na quarta posição, com sete pontos, depois de uma derrota, duas vitórias e um empate no torneio.

Em 41 confrontos entre as equipes, o Bahia registra 16 vitórias, 11 derrotas e 14 empates. No último confronto, o Vozão venceu por 2 a 1 no Brasileirão 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 5 x 0 Globo Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 Bahia 1 x 1 CSA Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 24 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Juazeirense x Bahia Campeonato Baiano 27 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas