Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues (SP)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Pericles Bassols (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Castelão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Fortaleza terá pela frente o Bahia. O confronto interessa A partida interessa ao Grêmio, que precisa secar o Bahia para seguir na Série A.

Para o confronto em casa, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá os retornos de Lucas Crispim recuperado e Éderson.

Do outro lado, o Tricolor de Aço, em 16º, com a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ainda não sabe se poderá contar com Rossi. Caso não esteja apto, Juninho Capixaba é apontado como substituto.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Éderson, Felipe, Bruno Melo e Matheus Vargas; David e Robson.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Rodriguinho (Daniel) e Lucas Mugni; Juninho Capixaba (Rossi), Gilberto e Raí Nascimento.

ÚLTIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 Bahia 2 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de dezembro de 2021

FORTALEZA