Fortaleza x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil sub-17 2022

Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço do jogo desta quinta-feira (26)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (26) para Fortaleza e Bahia, em partida válida pelo duelo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h (do horário de Brasília).

Valendo uma vaga na semifinal da competição, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para passar de fase, enquanto o Fortaleza precisa marcar três gols para forçar uma disputa de pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, a equipe comandada por Danilo Benjamim vai com força máxima para seguir sonhando com o título da Copa do Brasil sub-17, com Amorim e Luan no ataque.

O Bahia, por sua vez, também não terá desfalques para o duelo. Agora, resta saber se Luan, autor de um dos gols da partida de ida, deve figurar no time titular de Rogério Ferreira.

Possível escalação do Fortaleza: Khendran; Werbet, Dionatan, João Pedro, Wendel; Guilherme Moura, Bolívia, Amorim; Diotti, Ryquelme e Luan.

Possível escalação do Bahia: Victor; Daniel, Yuri, Gabriel, Samuel; Wadson, Wendel. P e Roger; Gazineu, Alex e Kauan.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Sem desfalques

BAHIA:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Bahia será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta quinta-feira (26).