Fortaleza x Bahia: escalação, desfalques e mais da Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Fortaleza x Bahia, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (de Brasília), no Castelão.

Na liderança do grupo A, com nove pontos, o Fortaleza entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória após três empates consecutivos na competição.

Do outro lado, o Bahia, na quarta posição, busca se manter na zona de classificação. Nos últimos dois jogos, registra uma vitória e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No reencontro com a torcida no Castelão, o Fortaleza entrará em campo defendendo a sua invencibilidade na Copa Nordeste.

"A gente tem um passado recente vitorioso em cima do nosso adversário. Esperamos repetir depois de duas semanas longe do nosso torcedor, vamos reencontrar a torcida. E isso nos motiva ainda mais para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos, nosso principal objetivo", afirmou o zagueiro Titi à TV Leão.

Já o Bahia não poderá contar com Luiz Otávio, suspenso, enquanto Rodallega, com entorse, é tratado como dúvida.

"Jogo muito importante, adversário mais difícil até agora na temporada. Também é um grande teste para nossa equipe se provar, se mostrar. Vai ser um jogo aberto, o time deles vai vir para cima da gente. Nosso time também gosta de atacar bastante. Esperamos que possamos sair felizes de lá.", analisou o meia Daniel.

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Gustavo Henrique (Henrique), Ignácio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Marco Antônio e Rodallega (Ronaldo).

DESFALQUES

FORTALEZA:

BAHIA:

Luiz Otávio: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza x Bahia será transmitido ao vivo pelo SBT (para CE e BA), na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Nordeste FC, no streaming, neste sábado (19).