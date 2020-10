Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Reencontro de Ceni e Sampaoli será nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com quatro vitórias consecutivas e líder isolado, o Atlético-MG visita o nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para Minas Gerais e Ceará), além do Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Ceará HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Brasileirão, o Atlético-MG busca mais uma vitória nesta quarta-feira (7). No entanto, o técnico Jorge Sampaoli tem três desfalques: o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o atacante venezuelano Savarino, todos convocados por suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias.

Por outro lado, Nathan treinou normalmente e pode ser relacionado para o duelo.

Já o Fortaleza chega embalado com a invencibilidade de cinco jogos. A tendência é que o técnico Rogério Ceni mantenha a formação titular de 4-2-4.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Marrony (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Atlético-MG 4 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 21h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Fortaleza 1 de outubro de 2020 Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas