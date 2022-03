Fortaleza x Atlético-BA: escalação, desfalques e mais do jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (22) para Fortaleza x Atlético-BA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a partir das 21h35 (de Brasília), no Castelão. A equipe que avançar garante uma premiação de R$ 350 mil.

O Vozão encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 16 pontos, e invicto no torneio: quatro empates e quatro vitórias.

Do outro lado, o Atlético-BA terminou em quarto lugar, com 11 pontos, e chega embalado com cinco vitórias e três empates na temporada. A última derrota foi diante do Ceará, em fevereiro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Fortaleza não poderá contar com Juninho Capixaba, suspenso, e Fernando Miguel, que segue no departamento médico.

Já o Atlético-BA deve ter força máxima para o confronto decisivo.

Duelos das quartas de final do Nordestão:

Fortaleza x CRB-AL - terça-feira (22), às 21h35 (de Brasília) - Arena Castelão

CSA x Sport - terça-feira (22), às 21h35 (de Brasília) - Rei Pelé

Botafogo-PB x Náutico - quarta-feira (23), às 20h - Almeidão

Ceará x CRB - quinta-feira (24), às 19h - Arena Castelão

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Robson.

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Matheus; Fernando Sobral, Dionísio e Miller; Thiaguinho, Jerry e Gabriel Esteves.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Fernando Miguel: departamento médico

Juninho Capixaba: suspenso (cartão vermelho)

ATLÉTICO-BA:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Fábio Augusto Santos

Assistentes: Rodrigo Guimarães e Ailton Farias da Silva

Quarto árbitro: José Dênis Garcês

VAR: Gilberto Rodrigues Castro

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza x Atlético-BA será transmitido ao vivo pelo SBT (para CE e BA), na TV aberta, no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço - e no perfil da Copa do Nordeste no TikTok, nesta terça-feira, no Castelão.