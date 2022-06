Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão acontece neste domingo (12); veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Athletico-PR entram em campo na noite deste domingo (12), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Fortaleza x Athletico-PR DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Tiago Silva (GO)

Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CE)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Informações da partida

Com apenas uma vitória em dez jogos disputados, o Fortaleza é o lanterna do Brasileirão, com 6 pontos. O Tricolor, que bateu o Flamengo no último fim de semana, voltou a tropeçar na última rodada, cedendo o empate ao Goiás.

O Tricolor recebeu uma má notícia na semana: Tinga sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo, passou por cirurgia e tem previsão de retorno de aproximadamente oito semanas. Além disso, Depietri e Matheus Vargas também estão no departamento médico, enquanto Juninho Capixaba, Felipe, Pikachu e Robson estão pendurados.

Do outro lado, o Athletico-PR vem de boa sequência no campeonato e não perde há quatro jogos (três vitórias e um empate). O Furacão se prepara para uma agenda cheia de compromissos até o fim do mês. Neste domingo, o Rubro-Negro não terá Pedro Henrique e Pablo, suspensos, Christian, lesionado, além de Canobbio, convocado.

"Jogar quarta e domingo não é o fim do mundo. Então, temos que diminuir uma parte do treino, montar uma parte com os jogadores, saber quais estão em melhores condições e exigir um pouco mais", disse o técnico Felipão..

Prováveis escalações

Fortaleza: Boeck; Landázuri, Titi, Ceballos; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Juninho Capixaba (Crispim); Moisés e Romero.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans (Cittadini); Cuello, Pedro Rocha e Cirino.

Desfalques

Fortaleza

Tinga, Depietri e Matheus Vargas: lesionados.

Athletico-PR

Pedro Henrique e Pablo: suspensos.

Christian: lesionado.

Canobbio: convocado.

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Goiás Brasileirão 9 de junho de 2022 Flamengo 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x América-MG Brasileirão 19 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 3 Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022 Athletico-PR 2 x 2 Santos Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas