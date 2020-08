Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes abrem a primeira rodada do Brasileirão neste sábado (8); veja como acompanhar ao vivo na internet

A bola vai rolar no Campeonato Brasileiro! Abrindo a primeira rodada, e -PR entram em campo neste sábado (8), às 19h (de Brasília), no Castelão. O duelo não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza, Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo não será transmitido na TV. No entanto, na Goal, o torcedor pode acompanhar em tempo real, a partir das 19h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fortaleza contou com a semana livre para se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro, com o técnico Rogério Ceni tendo todo o elenco à disposição para o confronto.

"Todo o trabalho é visando isso. Buscamos estar sempre corrigindo os erros, não só dos jogos, mas durante o treinamento. Procuramos sempre a melhora e dar o máximo. Foram erros importantes que nos tiraram da grande final. O trabalho é para isso (corrigir). Rogério é um técnico muito experiente e inteligente, tem sempre essa visão alongada", disse Paulão.

Éderson ainda demonstrou muita confiança no grupo e afirmou que a equipe vai com tudo para vencer o Furacão.

"Vamos enfrentar uma grande equipe e precisamos ter intensidade para começarmos nossa caminhada na Série A com uma vitória. Esse é o objetivo de todos. Sabemos da força do Athletico, mas estamos preparados", apontou.

Por outro lado, o Athletico-PR chega embalado após vencer o e conquistar o título do no meio da semana.

O Furacão conta com sete reforços confirmados: Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, Jaime Alvarado e Richard, além de Geuvânio e Walter.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Erick), Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner); Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Richard); Nikão, Geuvânio e Bissoli (Walter).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (4) x (1) 0 Sport 25 de julho de 2020 Fortaleza 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) Fortaleza x Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Coritiba Campeonato Paranaense 2 de agosto de 2020 Coritiba 1 x 2 Athletico-PR Campeonato Paranaense 5 de agosto de 2020

Próximas partidas