Fortaleza x América-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e América-MG entram em campo neste domingo (19), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, e do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada.

Quer ver as melhores odds para esse jogo? Clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Lanterna do campeonato com apenas 7 pontos, o Fortaleza vive momento de pressão e, em protesto de sua torcida, Robson acabou sendo agredido com um capacete. O atacante, inclusive, está suspenso e desfalca a equipe neste domingo, assim como Depietri e Vargas, machucados. Quem também não joga é Lucas Crispim, afastado por tempo indeterminado, após fazer uma festa de aniversário um dia depois da derrota para o Avaí.

Do outro lado, o América-MG tem uma longa lista de baixas por lesão, além de Alê estar suspenso. Já Everaldo, com uma torsão no tornozelo, é dúvida para o técnico Vagner Mancini. O Coelho é o 13º colocado do Brasileirão, com 13 pontos marcados.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra quatro vitórias, contra duas do América-MG.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: Boeck, Landázuri, Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba, José Welison, Matheus Jussa, Hércules, Lucas Lima, Pikachu e Moisés.

América-MG: Jailson, Raúl Cácetes (Patric), Conti, Éder, Marlon; Lucas Kal, Henrique Almeida, Juninho, Pedrinho (Gustavinho), Felipe Azevedo e Aloísio.

Desfalques

Fortaleza

Depietri e Vargas: lesionados.

Robson: suspenso.

América-MG

Berrío, Iago Maidana, Índio Ramírez, Matheusinho, Jori e Matheus Cavichioli: departamento médico.

Alê: suspenso.

Quando é?

JOGO Fortaleza x América-MG DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Luiz Magalhães (CE)

VAR: Rodrigo Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022 Fortaleza 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ceará Copa do Brasil 22 de junho de 2022 19h30 (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 25 de junho de 2022 21h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022 São Paulo 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas