Fortaleza x Alianza Lima: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Fortaleza e Alianza Lima duelam na noite desta quarta-feira (27), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Alianza Lima DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Na lanterna do grupo F e ainda sem pontuar, o Fortaleza sabe que precisa de uma vitória na noite desta quarta-feira para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Alianza Lima vive situação semelhante e também quer o triunfo para seguir na briga pela classificação.

As outras equipes do grupo, River Plate e Colo-Colo, somam 6 pontos cada e fazem o outro duelo do grupo F.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 4 x 0 Caucaia Cearense 24 de abril de 2022 Caucaia 0 x 0 Fortaleza Cearense 22 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Fortaleza Brasileirão 1 de maio de 2022 16h (de Brasília) Fortaleza x River Plate Copa Libertadores 5 de maio de 2022 19h (de Brasília)

ALIANZA LIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Academia Cantolao 1 x 2 Alianza Lima Peruano 23 de abril de 2022 Universitario 1 x 4 Alianza Lima Peruano 17 de abril de 2022

Próximas partidas