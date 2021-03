Fortaleza x Treze: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela terceira rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Treze se enfrentam neste sábado (13), às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, e na Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Treze DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida

Assistentes: Marcos Welb Rocha e Ledes José Coutinho

Quarto árbitro: Alexandre de Souza

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A plataforma NordesteFC, e a Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (13). Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na Copa do Nordeste com duas vitórias, o Fortaleza busca manter os 100% de aproveitamento.

No entanto, o técnico Enderson Moreira, suspenso, não poderá comandar a equipee será substituído pelo auxiliar Luís Fernando Flores no banco de reservas

Do outro lado, o Treze, com quatro pontos no grupo A, vem de um empate e uma vitória.

Para o duelo, o técnico Marcelinho Paraíba prega cautela contra o adversário.

"Sabemos do potencial do Fortaleza. Temos de nos defender. Mas não vamos ficar só atrás. Temos de sair para o jogo", disse.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo (Carlinhos); Felipe e Juninho; Romarinho, Luiz Henrique (Crispim) e David; Wellington Paulista.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson (Bruce); Darlan (Rogerinho), Régis Potiguar, Kleiton Domingues (Romeu) e Birungueta, Jairinho e Ancelmo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

No grupo B, o Fortaleza buscar manter a invencibilidade na Copa do Nordeste. Até o momento, soma duas vitórias e com 100% de aproveitamento.

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

Já o Treze, com quatro pontos no grupo A, registra um empate e uma vitória nos dois primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 66.7%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Atlético-CE x Fortaleza Campeonato Cearense 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caxias x Fortaleza Copa do Brasil 17 de março de 2021 19h15 (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília)

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021 Treze 1 x 0 Altos Copa do Nordeste 6 de março de 2021

Próximas partidas