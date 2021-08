Fortaleza x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Goal, você acompanha todos os lances em tempo real O Santos visita o Fortaleza neste domingo (15), às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro , deixando de lado as quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui

Depois de vencer o Libertad por 2 a 1 no jogo de ida da SulA, o Peixe volta suas atenções para o Brasileirão, buscando somar três pontos para seguir subindo na tabela de classificação. Atualmente, soma 20 pontos.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não terá Marinho, John e Kevin Malthus, machucados.

Do outro lado, o Fortaleza, com 30 pontos e dentro do G-4, não terá o volante Felipe, expulso na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 na última rodada. Ederson é o provável substituto.

Trabalho de hoje do Peixe. Titulares fizeram regenerativo na academia e suplentes e atletas que não atuaram a partida completa treinaram em campo. 🐳 pic.twitter.com/0HdYbEQk09 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 14, 2021

Veja informações da partida!

Jogo: Fortaleza x Santos

Quando e que horas? Domingo, 15 de agosto de 2021, às 18h15 (de Brasília).

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE.

Escala de árbitros:

Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos (GO)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Assistente VAR: Leone Carvalho (GO)

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Jean Mota, Camacho, Marcos Guilherme e Lucas Braga.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim, David (Romarinho), Robson.

Peixe busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Ivan Storti - Divulgação Santos

A TNT, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Corinthians Brasileirão 8 de agosto de 2021 Santos 2 x 1 Libertad Copa Sul-Americana 13 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Libertad x Santos Copa Sul-Americana 19 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Santos x Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGOS CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 4 de agosto de 2021 Palmeiras 2 x 3 Fortaleza Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas