Fortaleza x Santa Cruz: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico nordestino será disputado nesta terça-feira (23), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Santa Cruz se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, em momentos opostos na temporada. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Tambaú, Jangadeiro, Cidade Verde e Ponta Negra, na TV aberta, na Fox Sports, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Santa Cruz DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Ricardo Vasconcellos (AL)

Assistentes: Wagner José da Silva (AL) e Lennon Mccartney (AL)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca reencontrar o caminho da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

As TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Tambaú, Jangadeiro, Cidade Verde e Ponta Negra, na TV aberta, a Fox Sports, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias e dois empates seguidos na Copa do Nordeste, o Fortaleza regrita oito pontos no grupo B e está na parte de cima da tabela.

Mais um duelo de Copa do Nordeste pela frente. Nesta terça, 23/03, às 21h30, enfrentaremos o Santa Cruz, na Arena Leão 1918 e você assiste esse jogo pelo Nordeste FC > https://t.co/P5I6x6Kt3D pic.twitter.com/hGODRXRx2D — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 22, 2021

Do outro lado, o Santa Cruz ainda não sabe o que é vencer na "Lampions League", com quatro derrotas e nenhum ponto conquistado.

Desta forma, se a equipe sofrer mais uma derrota, fica ainda mais perto da eliminação da primeira fase do torneio. Motivo o suficiente para o time mudar de postura, de acordo com o técnico João Brigatti.

"Jogo de uma responsabilidade muito grande e que o comportamento da nossa equipe seja diferente em relação a última partida. Que possa ser uma equipe mais de imposição física, técnica e tática, para que a gente possa fazer um grande jogo", disse.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Augusto Potiguar, William Alves, Célio Santos, Alan Cardoso; Caetano, Karl, Chiquinho; Madson, Pipico e Léo Gaúcho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

Já o Fortaleza divide a liderança do grupo B, com oito pontos conquistados. Até o momento, registra duas vitórias e dois empates.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

JOGOS DO SANTA CRUZ NA COPA DO NORDESTE

O Santa Cruz é o lanterna do grupo A, com quatro derrotas na competição e nenhum ponto conquistado.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 17 de março de 2021 Ceará 0 x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 4 de Julho x Fortaleza Copa do Nordeste 27 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 17h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 14 de março de 2021 Santa Cruz 1 x 2 CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas