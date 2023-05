Fortaleza x San Lorenzo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o San Lorenzo na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Querendo manter 100% de aproveitamento e a liderança do grupo, com 9 pontos, o Fortaleza terá o apoio de sua torcida para conquistar uma nova vitória e ficar muito perto da vaga à próxima fase. Fernando Miguel e Pedro Rocha continuam sendo ausências na equipe.

"Necessitamos do apoio de todo o torcedor, é uma competição Sul-Americana, estamos em primeiro nessa tabela, estamos invictos. Temos que conservar esse patamar. Isso vai servir também para subir o ânimo depois de uma derrota. Mas será um rival complicado também. O San Lorenzo está em segundo na Argentina, vai ser uma boa partida, sempre olhando nosso próprio rendimento e necessitamos do apoio do nosso torcedor no Castelão", disse o técnico Vojvoda.

Já o San Lorenzo está na segunda posição da chave, com 4 pontos. O time argentino sabe que não pode mais tropeçar se quiser continuar com chances de avançar. O zagueiro Gattoni cumpre suspensão, enquanto Batalla e Barrios são dúvidas.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi (Brítez), Ceballos, Lucas Crispim; Caio Alexandre, Lucas Sasha; Calebe, Tomás Pochettino, Moisés; Lucero.

San Lorenzo: Altamirano (Batalla); Pérez, Campi, Hernández; Elias, Carlos Sánchez, Martegani, Braida; Leguizamón, Cerutti (Barrios); Andrés Vombergar.

Desfalques

Fortaleza

Fernando Miguel e Pedro Rocha seguem no departamento médico.

San Lorenza

Gattoni cumpre suspensão.

Quando é?