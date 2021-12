Fortaleza paga R$ 5 milhões ao Botafogo para ter Marcelo Benevenuto em definitivo

Depois de uma negociação de idas e vindas, o Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira (27) a compra em definitivo do zagueiro Marcelo Benevenuto.

Segundo apurado pela GOAL, o valor pago pelo Fortaleza para contratar Marcelo Benevenuto junto ao Botafogo foi de R$ 5 milhões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O pagamento, que deixa o Fortaleza como dono de 55% dos direitos econômicos do zagueiro, será feito em apenas uma parcela. Botafogo e Resende dividem os outros 45% restantes dos direitos do atleta (segundo o site FogãoNet o Botafogo se tem 10% destes direitos).

O BENE É NOSSO! ✅



Adquirimos 55% dos direitos do atleta, junto ao Botafogo, e fechamos em definitivo com @MarceloBeneven1 até 31 de dezembro de 2026.



O zagueiro de 25 anos foi um dos principais atletas do Leão, na temporada, atuando em 43 partidas e marcando 4 gols. pic.twitter.com/JNB9UGDntc — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 27, 2021

Depois de um 2020 ruim com a camisa do Botafogo, Marcelo Benevenuto foi emprestado para o Fortaleza e passou a ser um dos destaques da equipe. Na excelente campanha do Leão do Pici no Brasileirão, que garantiu ao Tricolor uma vaga na Libertadores de 2022, Benevenuto disputou um total de 34 jogos e fez quatro gols.