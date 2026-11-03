Atlético de Madrid aposta na força em casa contra gigante alemão
O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique no Riyadh Air Metropolitano pela quarta rodada da Champions League. A equipe de Diego Simeone chega em excelente fase nas competições nacionais: ocupa a segunda posição em LaLiga após conquistar sete vitórias consecutivas e não sofrer gols em seis dos últimos nove jogos.
O Atlético tem um retrospecto extraordinário em casa contra adversários alemães nas competições europeias: está invicto nos últimos 16 confrontos desse tipo.
A equipe de Simeone busca sua segunda vitória na campanha europeia após vencer o Manchester United por 2 a 0.
Simeone traça abordagem tática realista
Em entrevista à imprensa, Simeone reconheceu a qualidade física e técnica dos visitantes. “O Bayern é um dos melhores times do mundo, com jogadores fantásticos, e será um verdadeiro desafio ver até onde podemos chegar”, afirmou Simeone.
“O ideal seria atacar por 80 minutos e deixar os 10 minutos finais para eles nos atacarem... Mas a realidade é diferente, e amanhã teremos de lidar com o que o jogo nos apresentar.”
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“Vamos enfrentar uma equipe poderosa e forte e, obviamente, teremos de passar por momentos difíceis”, explicou o técnico.
Baena conta com a torcida para desestabilizar o Bayern
O meio-campista Alex Baena concordou com seu técnico, destacando a atmosfera intimidadora criada pela torcida no Metropolitano. “O Bayern é um dos melhores times do mundo, com os melhores jogadores. É um grande desafio”, comentou Baena.
“Temos a vantagem de jogar em casa, diante da nossa torcida. Todos os nossos adversários têm dificuldade para conquistar pontos aqui.”
Simeone acrescentou: “Devemos encarar a partida com entusiasmo e alegria... sabendo que vamos enfrentar um adversário difícil.”
Equipe espanhola busca avanço crucial na tabela
Na 16ª posição da Champions League, com quatro pontos, o Atlético precisa vencer para aumentar suas chances de classificação.
A equipe de Simeone pretende explorar os espaços atrás da linha defensiva do Bayern com contra-ataques rápidos.
O confronto decisivo começa na noite de terça-feira, em Madri.