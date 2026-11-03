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O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, espera um duelo tático exigente quando sua equipe receber o Bayern de Munique, potência do futebol alemão. Simeone pediu aos jogadores que encarem a ocasião com entusiasmo e se apoiem na impressionante sequência de 16 jogos sem derrota em casa contra adversários alemães.

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Atlético de Madrid aposta na força em casa contra gigante alemão

O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique no Riyadh Air Metropolitano pela quarta rodada da Champions League. A equipe de Diego Simeone chega em excelente fase nas competições nacionais: ocupa a segunda posição em LaLiga após conquistar sete vitórias consecutivas e não sofrer gols em seis dos últimos nove jogos.

O Atlético tem um retrospecto extraordinário em casa contra adversários alemães nas competições europeias: está invicto nos últimos 16 confrontos desse tipo.

A equipe de Simeone busca sua segunda vitória na campanha europeia após vencer o Manchester United por 2 a 0.

Simeone traça abordagem tática realista

Em entrevista à imprensa, Simeone reconheceu a qualidade física e técnica dos visitantes. “O Bayern é um dos melhores times do mundo, com jogadores fantásticos, e será um verdadeiro desafio ver até onde podemos chegar”, afirmou Simeone.

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“O ideal seria atacar por 80 minutos e deixar os 10 minutos finais para eles nos atacarem... Mas a realidade é diferente, e amanhã teremos de lidar com o que o jogo nos apresentar.”

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“Vamos enfrentar uma equipe poderosa e forte e, obviamente, teremos de passar por momentos difíceis”, explicou o técnico.

Baena conta com a torcida para desestabilizar o Bayern

O meio-campista Alex Baena concordou com seu técnico, destacando a atmosfera intimidadora criada pela torcida no Metropolitano. “O Bayern é um dos melhores times do mundo, com os melhores jogadores. É um grande desafio”, comentou Baena.

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“Temos a vantagem de jogar em casa, diante da nossa torcida. Todos os nossos adversários têm dificuldade para conquistar pontos aqui.”

Simeone acrescentou: “Devemos encarar a partida com entusiasmo e alegria... sabendo que vamos enfrentar um adversário difícil.”

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Equipe espanhola busca avanço crucial na tabela

Na 16ª posição da Champions League, com quatro pontos, o Atlético precisa vencer para aumentar suas chances de classificação.

A equipe de Simeone pretende explorar os espaços atrás da linha defensiva do Bayern com contra-ataques rápidos.

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O confronto decisivo começa na noite de terça-feira, em Madri.