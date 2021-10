Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (13), no Castelão, às 20h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Grêmio DATA Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Alex Ang (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza (CE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Auxiliar VAR: Herman Brumel (SP)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Flamengo por 3 a 0, o Fortaleza, com 39 pontos, busca se manter dentro do G-4 do Brasileirão.

Para o confronto em casa, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na última rodada. Jussa deixa o time titular.

Já o Grêmio, com 23 pontos e na zona de rebaixamento, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas e um empate.

Sem o técnico Felipão, demitido após a derrota para o Santos, o tricolor gaúcho não terá Douglas Costa, Thiago Santos e Rafinha, suspensos. Guilherme Guedes, Sarará e Campaz podem ser os subtitutos.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Titi e Benevenuto; Pikachu, Ronald, Éderson, Mateus Vargas e Crispim; David e Robson.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Guilherme Guedes; Mateus Sarará e Lucas Silva; Alisson, Campaz (Jean Pyerre) e Ferreira; Diego Souza (Diego Churín).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Fortaleza Brasileirão 6 de outubro de 2021 Fortaleza 0 x 3 Flamengo Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Fortaleza Brasileirão 16 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 20 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Cuiabá Brasileirão 6 de outubro de 2021 Santos 1 x 0 Grêmio Brasileirão 10 de outubro de 2021

Próximas partidas