Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Gaúchos buscam mais uma vitória neste sábado (9), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Grêmio DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, Ceará HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Leone Carvalho (GO) e Cristian Passos (GO)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima (CE)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes VAR: Thiago Luis (SP) e Jucimar dos (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: FLICKR LIBERTADORES OFICIAL / DIVULGAÇÃO

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mesmo envolvido com a final da Copa do Brasil, o Grêmio quer seguir subindo na tabela de classificação do Brasileirão e só pensa nos três pontos contra o Fortaleza fora de casa.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno de Victor Ferraz, além de David Braz e Maicon.

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi encaminhou o time para a próxima rodada do #Brasileirão2020. O elenco encerrou os treinamentos no CT e está a caminho de Fortaleza. Leia em: https://t.co/GFQUj1oY2S



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/jepWJiuyPl — Grêmio FBPA (@Gremio) January 8, 2021

Já o Fortaleza, com apenas 31 pontos e visando se afastar do risco da zona de rebaixamento, entra em campo sob o comando do técnico Ederson Moreira, após a demissão de Marcelo Chamusca, com a missão de reencontrar o caminho da vitória após acumular seis jogos sem triunfar.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Pepê; e Churin.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Ronald, Felipe e João Paulo; Romarinho, Osvaldo e Welington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Grêmio Copa do 30 de dezembro de 2020 Grêmio 2 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 15 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 Sport 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas