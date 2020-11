Fortaleza x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Vindo de boa atuação contra o , o recebe o nesta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

No meio da tabela com 28 pontos, o Fortaleza recebe o lanterna Goiás buscando mais um resultado positivo após ter reenocontrado o caminho da vitória na última rodada.

Para o duelo em casa, o técnico Marcelo Chamusca pode promover algumas mudanças na equipe. Bergson pode entrar no lugar de Wellington Paulista, assim como Ronald pode assumir a vaga de Marlon.

Já Osvaldo e Yuri César, recuperados de Covid-19, retornam.

