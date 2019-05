Fortaleza ganha a Chape em tarde ‘além do futebol’ para Ceni e goleiros

O treinador do Leão do Pici teve a oportunidade de conhecer Lorenzo, filho de Danilo, uma das vítimas do desastre aéreo de 2016

O , equipe treinada por Rogério Ceni, teve grande exibição neste domingo (19) ao bater a por 3 a 1, de virada, dentro da Arena Condá. O resultado – construído com dois gols de Marcinho e um de Everaldo – deixa o Leão do Pici em 14º (6 pts), acima de times como e a própria no Brasileirão. Um encontro muito além de qualquer pontuação.

Foi mais uma oportunidade para Ceni relembrar o tamanho do seu legado também como goleiro do . Foi defendendo a meta do Tricolor que Ceni despertou inúmeros fãs ao redor do . Um deles foi Danilo, que virou ídolo da própria Chapecoense. As suas grandes defesas ficaram marcadas na memória na épica campanha que levou o do Oeste à decisão da em 2016. Uma caminhada interrompida pelo desastre aéreo no voo da LaMia, que levava todo o elenco - além de profissionais da imprensa - para a , onde seria disputada a decisão contra o .

Esse é Lorenzo Gabriel Padilha, filho do saudoso goleiro da @chapecoensereal , Danilo Padilha. Hoje, foi dia de conhecer e bater bola com o ídolo do seu pai: Rogério Ceni.

O futebol é cheio de histórias e encontros. Nunca foi só um esporte. pic.twitter.com/xu30ssWPlB — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 19 de maio de 2019

Danilo foi uma das vítimas, e na véspera da partida contra a Chapecoense Rogério Ceni teve a oportunidade de conhecer Lorenzo, filho do eterno guardião da meta condá. O menino de cinco anos entrou em campo, neste domingo (19), ao lado de Tiepo, atual goleiro da equipe, e emocionou a torcida presente ao estádio. Após o jogo, Ceni também não escondeu a emoção pelo encontro.

E ESSE REENCONTRO? 🥰💚🏹

Hoje, o protocolo inicial de partida acontece com uma dose extra de emoção: Lorenzo, filho do nosso eterno paredão Danilo, entrará em campo com a Chape!

O nosso coração está repleto de felicidade. Sinta o abraço de toda a torcida da Chape, Lorenzo! pic.twitter.com/jfQtTyalyc — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 19 de maio de 2019

Grande vitória, rapaziada. Estamos no caminho certo. Muito trabalho, procurando sempre evoluir. Seguimos firmes e fortes! 👊🏼🦁 📷: Matheus Sebenello #FortalezaEC #pracegover : Fotografia do time titular do Fortaleza reunido no gramado da Arena Condá. pic.twitter.com/bHRc7nQXjI — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 19 de maio de 2019

“Para mim foi muito emocionante. Eu tinha uma admiração pelo pai dele. É um garoto muito querido. A gente fica triste pois também é pai. O pai dele era uma figura espetacular, tive o prazer de jogar contra ele. A tragédia marcou muito a cidade e vida de muitas pessoas e de um menino que na época talvez não entendia direito o que aconteceu mas que cresce com o carinho de todos e poder dar esses 5, 10, 15 minutos de atenção é especial”, disse o treinador do Fortaleza, retribuindo de certa forma a admiração de Danilo e, também, da Arena Condá – que aplaudiu o comandante em sua entrada para o campo.