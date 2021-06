Fortaleza x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense visita o Fortaleza neste domingo (20), às 18h15 (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, de olho em mais uma vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Fluminense DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Fábio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fluminense

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (20). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Santos por 1 a 0 no meio da semana, o Fluminense volta a campo contra o Fortaleza, fora de casa, visando conquistar mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com Yago, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wellington e André brigam por uma vaga.

Por outro lado, o Tricolor deve ganhar o reforço de Nino, recuperado de uma gastroenterite.

Já o Fortaleza vem de empate com o Atlético-GO sem gols e perdeu o aproveitamento de 100% no Brasileirão.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington (André), Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi e Jussa; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 2 x 2 Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021 Fluminense 1 x 0 Santos Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Fluminense Brasileirão 23 de junho de 2021 19h (de Brasília) Fluminense x Corinthians Brasileirão 27 de junho de 2021 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Sport Brasileirão 14 de junho de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Fortaleza Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas