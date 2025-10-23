+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoFortaleza
team-logoFlamengo
Mounique Vilela

Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas, após derrotas para o Cruzeiro por 1 a 0 e para o Vasco por 2 a 0, o Fortaleza volta a campo pressionado em busca de recuperação. Em 19º lugar, com 24 pontos e um jogo a menos, o Leão do Pici está a sete pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Flamengo chega embalado após vencer o Racing por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Agora, o Rubro-Negro volta suas atenções para o Brasileirão. Na disputa pelo título, a equipe ocupa a vice-liderança, com os mesmos 61 pontos do líder Palmeiras. Na última rodada, venceu o rival direto por 3 a 2.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán (Herrera) e Breno Lopes; Deyverson (Bareiro ou Kayke).

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.

Escalações de Fortaleza x Flamengo

FortalezaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLA
12
Brenno
3
G. Avila
6
B. Pacheco
14
E. Mancuso
33
C
E. Britez
26
B. Lopes
7
T. Pochettino
80
J. Herrera
88
L. Sasha
30
Pierre
27
A. Bareiro
1
A. Rossi
13
Danilo
22
Emerson Royal
4
L. Pereira
6
A. Lucas
50
G. Plata
21
Jorginho
8
S. Niguez
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
27
C
Bruno Henrique

4-2-3-1

FLAAway team crest

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

Desfalques

Fortaleza

Lucero cumprirá suspensão, enquanto Matheus Pereira está machucado.

Flamengo

Pedro, com fratura no antebraço direito, é desfalque, assim como Everton Cebolinha, que também está lesionado..

Quando é?

  • Data: sábado, 25 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 13 vitórias, contra oito do Fortaleza, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Rubro-Negro goleou por 5 a 0.

FOR

Outros

FLA

1

1

Empate

3

Vitórias

2

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

