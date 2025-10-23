Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas, após derrotas para o Cruzeiro por 1 a 0 e para o Vasco por 2 a 0, o Fortaleza volta a campo pressionado em busca de recuperação. Em 19º lugar, com 24 pontos e um jogo a menos, o Leão do Pici está a sete pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Flamengo chega embalado após vencer o Racing por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Agora, o Rubro-Negro volta suas atenções para o Brasileirão. Na disputa pelo título, a equipe ocupa a vice-liderança, com os mesmos 61 pontos do líder Palmeiras. Na última rodada, venceu o rival direto por 3 a 2.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán (Herrera) e Breno Lopes; Deyverson (Bareiro ou Kayke).

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.

Desfalques

Fortaleza

Lucero cumprirá suspensão, enquanto Matheus Pereira está machucado.

Flamengo

Pedro, com fratura no antebraço direito, é desfalque, assim como Everton Cebolinha, que também está lesionado..

Quando é?

Data: sábado, 25 de outubro de 2025

sábado, 25 de outubro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 13 vitórias, contra oito do Fortaleza, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Rubro-Negro goleou por 5 a 0.

Classificação

