Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo enfrenta o Fortaleza neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Flamengo DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliar: Celso Luiz da Silva (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Marcelo Cortes / Divulgação Flamengo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 no meio da semana, o Fortaleza busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

Para o confronto no Castelão, o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Do outro lado, o Flamengo, que ficou no empate com o RB Bragantino por 1 a 1 na última rodada, segue sem contar com Isla, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gabigol, com suas respectivas seleções.

Por outro lado, Diego Alves e Filipe Luís poupados no último jogo, voltam a ficar à disposição.

Escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Pedro e Bruno Henrique.

Escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Jussae Titi; Yago Pikachu, Ronald, Matheus Felipe, Éderson e Lucas Crispim; Romarinho e Ângelo Henriquez.