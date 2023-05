Fortaleza x Estudiantes de Mérida ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada do grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza enfrenta o Estudiantes de Mérida na noite desta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), Na Arena Castelão, pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Com duas vitórias, o Fortaleza vai a campo buscando manter a liderança do grupo e, consequentemente, a sua invencibilidade. O Tricolor segue sem poder contar com Pedro Rocha e João Ricardo, ambos lesionados. A equipe de Vojvoda vive grande momento na temporada e vem de vitória no fim de semana.

Já o Estudiantes de Mérida é o lanterna da chave, com duas derrotas até o momento. O time venezuelano sabe que precisa pontuar se quiser continuar com chances de classificação.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto (Brítez), Titi e Bruno Pacheco (Lucas Esteves); Moisés, Zé Welison (Caio Alexandre), Hércules e Calebe; Romero e Thiago Galhardo.

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Edison José, Anthony Matos e Doldán; Guaramato, Rodríguez, Flores, Peña e Jesús Gómez; Arenas e Zorilla.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha e João Ricardo estão lesionados.

Estudiantes de Mérida

Sem desfalques confirmados.

Quando é?