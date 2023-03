Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Times se enfrentam na quinta-feira (2) pelo jogo de volta da segunda fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Após empatarem sem gols no Uruguai, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para conquistar a classificação. De um lado, o Fortaleza vem de vitória no fim de semana pela Copa do Nordeste. O Tricolor segue sem poder contar com Pikachu e Brítez, suspensos, enquanto Moisés e Pedro Rocha seguem no departamento médico.

"Eles têm suas individualidades e temos que ficar muito atentos. Sabemos que é provável que se apresente uma partida com transições, com um adversário fechando linhas e procurando espaços. Temos que estar preparados para tudo, termos uma defesa organizada e aproveitarmos as chances na frente para resolver as situações", afirmou o técnico Vojvoda.

Do outro lado, o Deportivo Maldonado poupou forças na rodada do Campeonato Uruguaio, e chega para o duelo com todos os jogadores disponíveis.

Vale lembrar que quem passar desse confronto irá enfrentar o Cerro Porteño.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino, Hércules (Crispim); Romarinho e Galhardo.

Deportivo Maldonado: Reyes; Cotugno, Cayetano, Ferreira; Alfaro, Toledo, Darias, Piriz, Queiroz; Fernandez, Spinelli.

Desfalques

Fortaleza

Pikachu e Brítez cumprem suspensão, enquanto Moisés e Pedro Rocha estão no departamento médico.

Dep. Maldonado

Sem desfalques confirmados.

Quando é?