Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Paraná, , Maranhão, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Corinthians DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Paraná, São Paulo, Maranhão, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando mais uma vitória no Brasileirão, o Corinthians entra em campo visando subir na tabela de classificação.

Mais times

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Bruno Méndez, suspenso, além de Jemerson, com Covid-19.

Direto de Fortaleza, nosso GIGANTE Cássio concedeu entrevista coletiva à imprensa nesta tarde e comentou sobre as projeções da equipe! Assista na íntegra na Corinthians TV no Youtube, Fiel! -> https://t.co/hGcDIgtgzR ⚫⚪#VaiCorinthians pic.twitter.com/DBZfMwfCk8 — Corinthians (@Corinthians) December 1, 2020

Já o Fortaleza aparece na nona posição, com 29 pontos, e também quer se aproximar do G-6.

Marcelo Chamusca não poderá contar com Marlon e Gabriel Dias, com Covid-19, além de Quintero, no departamento médico.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio ; Gabriel, Cantillo (Xavier), Ramiro (Roni), Luan e Otero (Lucas Piton); Jô.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Jackson e Bruno Melo (Carlinhos); Juninho, Felipe, Romarinho e Osvaldo; David e Wellington Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 0 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 26 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Fortaleza Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 Fortaleza 1 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 26 de novembro de 2020

Próximas partidas