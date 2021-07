Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 11ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita o Fortaleza neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando ampliar a série invicta. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Corinthians DATA Domingo, 11 de julho de 2021 LOCAL Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 20h30. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de três empates seguidos, o Corinthians venceu a Chapecoense e subiu para 14 pontos na tabela de classificação.

Para o confronto diante do Fortaleza, o técnico Sylvinho terá Cantillo, que deixou o campo no meio da semana com uma entorse no tornozelo direito, mas não preocupa.

O Timão entra novamente em campo no próximo domingo (11)! Vamos juntos, Fiel! 👊🏽



🆚 Fortaleza

🏆 @Brasileirao (11ª rodada)

🏟 Arena Castelão

⏰ 20h30 (Brasília)



📸 @Rodrigococafoto / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/lE93lVg8As — Corinthians (@Corinthians) July 9, 2021

Já o Fortaleza, com 18 pontos, busca entrar no G-4 do Brasileirão.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier ou Roni); Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Quinteros, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 4 de julho de 2021 Chapecoense 0 x 1 Corinthians Brasileirão 8 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021 19h (de Brasília) Cuiabá x Corinthians Brasileirão 26 de julho de 2021 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2021 Fortaleza 4 x 0 América-MG Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas