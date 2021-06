Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca avançar na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Fortaleza

O SporTV 2 e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória no Brasileirão 2021, o Fortaleza já se prepara para encarar o Ceará no Clássico-Rei válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, Lucas Crispim destaca a importância do duelo.

"A gente sabe que Clássico é um jogo diferente, ainda mais se tratando de Copa do Brasil, tudo que envolve. Torna-se ainda mais especial. Mas temos que ter a cabeça no lugar, porque a classificação não é decidida em apenas um jogo. Serão 180 minutos de muita luta e entrega para buscar essa vaga na próxima fase", afirmou o meia do Fortaleza.

Já o Ceará venceu o Grêmio em casa por 3 a 2 no Brasileirão, e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Na véspera do clássico, Cléber apontou que atenção será muito importanto no jogo.

Há pouco demos início ao último treino antes do #ClassicoRei de amanhã, válido pela 3ª fase da @CopadoBrasil .



📸 Leonardo Moreira/FEC#VamosFortaleza #CopaDoBrasil pic.twitter.com/5XwX7bUM7i — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) June 1, 2021

"Sem dúvidas, será um jogo difícil. Uma partida que será decidida nos mínimos detalhes. Penso que não será um jogo fácil, que teremos que buscar sempre o gol", afirmou.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Titi, Bruno Melo; Felipe, Éderson, Robson, Matheus Vargas, David, Wellington Paulista.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus (Jordan) e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Yoni González (Saulo); Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (1) x (0) 0 Ceará Cearense 23 de maio de 2021 Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Brasil 10 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 Ceará 3 x 2 Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas