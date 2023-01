Fortaleza x Campinense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza recebe o Campinense na tarde deste sábado (21), na estádio Presidente Vargas, às 17h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta.

Atual campeão, o Fortaleza entra em campo defendendo o seu título. O Tricolor vem de duas vitórias pelo Campeonato Cearense, e agora que iniciar a outra competição com o pé direito. As baixas no time de Vojvod são Lucas Crispim e Moisés, ambos lesionados.

Já o Campinense não faz um bom início de temporada, acumulando uma vitória, uma derrota e um empate até o momento. "Sem dúvida nenhuma o Fortaleza tende a ser o time mais forte que o Campinense vai enfrentar até agora. O Fortaleza é o time mais organizado do Brasil, sendo um dos cinco um dos melhores times brasileiros. Sabemos que será um jogo muito difícil, complicado, pois vamos jogar contra uma equipe que passa por transformação", disse o técnico Leston Júnior.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes, com seis vitórias do Fortaleza, quatro empates e uma vitória para o Campinense. O Tricolor está no grupo A da Lampions League, enquanto o time paraibano compõe o grupo B.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Pikachu, Hércules, Caio Alexandre, Sammuel e Romarinho; Pedro Rocha e Romero.

Escalação do provável Campinense: Samuel; Railan, Wendel, Anderson Alagoano e Wesley; Rogério, Diego Viana e Dieguinho; Marcelinho, Felipe Araújo e Willian Anicete.

Desfalques

Fortaleza

Moisés e Lucas Crispim estão lesionados.

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?