Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (2), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a volta da presença de torcida, o Fortaleza enfrenta o Atlético-GO neste sábado (2), às 17h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Atlético-GO DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva (TO) e Fernando Gomes (TO)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima (CE)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fortaleza

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois que a reunião do Conselho Técnico de clubes da Série A definiu que os jogos do Campeonato Brasileiro poderão contar com a presença de público, o duelo entre Fortaleza x Atlético-GO será o primeiro evento-teste realizado na Arena Castelão com a presença de torcedores.

Para o confronto em casa e com o apoio da torcida, o Fortaleza terá o retorno do atacante David, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Sport na última rodada. Assim, Romarinho deve voltar ao banco de reservas.

Por outro lado, Lucas Crispim, suspenso, está fora. Matheus Jussa, Bruno Melo e Edinho brigam por uma vaga.

Já o Atlético-GO, que não vence há cinco rodadas no Brasileirão, terá pela frente o terceiro colocado, mas Dudu acredita que o Dragão tem de atuar para buscar os três pontos fora de casa.

"Fortaleza é um excelente time, por isso está no G-4 desde o início do campeonato. Temos que buscar a vitória. Claro que existem três resultados no futebol, mas temos que buscar vencer, como fizemos diante do Cuiabá, ter intensidade, não ter medo e buscar sempre o gol", disse Dudu.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Lucas Lima, Lucas Crispim; Matheus Jussa, Robson e Ángelo Henríquez.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Baralhas e Matheus Barbosa (Rickson); André Luis, João Paulo e Ronald; Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 19 de setembro de 2021 Sport 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Fortaleza Brasileirão 6 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Flamengo Brasileirão 9 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 19 de setembro de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 27 de setembro de 2021

Próximas partidas