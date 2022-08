Fortaleza 3 x 0 Internacional: expulsão por xingamento e goleada heróica do Leão em casa

Rmarinho deixou o campo ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 0 a 0, mas os donos da casa conseguiram dar a volta por cima

O Fortaleza está ensaiando uma reação no Campeonato Brasileiro. Depois de um início bastante complicado, o Leão venceu a segunda seguida e já acumula três jogos consecutivos sem derrota. A vítima da vez foi o Internacional, que viveu uma turbulência de emoções no Castelão neste domingo (7).

O Inter foi à campo com um time misto para enfrentar o Fortaleza e, por isso, os torcedores se conformavam um pouco com um empate - ou até mesmo uma derrota simples - no Castelão. Mas, ainda no primeiro tempo, tudo mudou, e a vitória parecia ser obrigação do Colorado.

Isso porque, aos 30 minutos, após xingar o árbitro por conta de um falta não dada, o atacante Romarinho acabou recebendo um cartão vermelho direto. Ou seja, por grande parte do tempo, o Inter teve um a mais em campo.

No entanto, se enganou quem achou que o Leão fosse abaixar a cabeça. Pouco depois da expulsão, aos 45 minutos, Lucas Crispim cobrou uma falta com maestria e abriu o placar a favor dos donos da casa no Castelão.

Nem a vantagem no número de jogadores, nem as mudanças e nem a conversa de vestiário adiantou para o time de Mano Menezes, que viu o Fortaleza abrir ainda mais vantagem aos 25 do segundo tempo. Hércules recebeu um lançamento de Brítez, dominou e girou para o gol.

Antes de o jogo acabar, aos 39 minutos, ainda deu tempo para mais um do Leão, quando Moisés achou Robson, sozinho, pronto para driblar o goleiro e mandar a bola para a rede e selar mais uma vitória na campanha de reação do Fortaleza.

O Leão, agora, depois de amargar a lanterna por algumas rodadas, tem a chance de deixar a zona do rebaixamento em breve. O time de Vojvoda ocupa a 17ª colocação da tabela, com 21 pontos - apenas um a menos do que o Avaí, primeiro time fora do Z-4. Enquanto isso, o Inter, com uma atuação fraquíssima, perdeu a chance de encostar no G-4, e segue atrás do Flamengo.

Os próximos compromissos dos dois times pelo Brasileirão são no próximo final de semana. O Fortaleza terá um clássico diante do Ceará no domingo (14), enquanto o Inter recebe o Internacional no mesmo dia. O Colorado, porém, tem o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Melgar, na quinta-feira (11).