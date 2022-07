Fortaleza 0 x 0 Santos: baixa inspiração, chances desperdiçadas e zero gols

Equipes se enfrentaram no Castelão, na noite deste domingo (24), em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão

Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Santos se enfrentaram no Estádio do Castelão. Com as duas equipes não vivendo seus melhores dias, a partida não teve muitas emoções e terminou empatada em 0 x 0.

Durante toda a primeira etapa, os dois goleiros praticamente foram espectadores privilegiados do jogo. O Santos, mesmo fora de casa, adiantou a marcação em alguns momentos, mas pouco fez. Por outro lado, os mandantes levaram perigo com bons ataques de Romarinho e Romero, mas o placar não foi alterado.

A segunda etapa foi mais movimentada, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. O Santos levou perigo em duas jogadas com Marcos Leonardo, que parou em Marcelo Boeck. O Fortaleza chegou com Thiago Galhardo, que por pouco não abriu o placar.

No terço final do jogo, a partida passou a ficar frenética, com as duas equipes conseguindo fazer os goleiros adversários trabalharem. João Paulo e Boeck fizeram boas intervenções. A principal chance, porém, chegou aos 34 minutos, quando Marcos Leonardo acertou a rede pelo lado de fora.

O Fortaleza agora volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Fluminense, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Santos terá uma semana livre e duela contra o Fluminense, na Vila Belmiro, na próxima segunda-feira.