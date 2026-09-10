Há três temporadas, a Liga dos Campeões da Europa passou por uma mudança radical em seu formato, com a adoção da fase de liga em vez da fase de grupos, o que também se refletiu na tabela de jogos, especialmente na rodada de abertura, que é disputada de forma excepcional ao longo de três dias: terça, quarta e quinta-feira.

Essa distribuição difere do formato tradicional da competição, que costumava realizar os jogos da Liga dos Campeões apenas nas noites de terça e quarta-feira.

Uma "semana exclusiva" para cada competição europeia

Segundo reportagem publicada nesta quinta-feira pelo jornal espanhol "Marca", a principal razão por trás da realização dos jogos da primeira rodada em três dias remonta ao conceito de "semana exclusiva" adotado pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) dentro do novo formato das competições continentais.

Por esse formato, cada uma das três grandes competições europeias — Liga dos Campeões da Europa, Liga Europa e Liga Conferência Europa — recebe uma semana totalmente dedicada a ela na tabela das competições.

Assim, os jogos da rodada de abertura da Liga dos Campeões não coincidem com os jogos das outras duas competições europeias, o que concede à competição um espaço maior de atenção e cobertura televisiva, e permite distribuir os jogos em mais horários para os espectadores ao redor do mundo.

Por que a competição precisa de três dias?

A decisão não está ligada apenas ao desejo de aumentar o espaço de exposição na mídia, mas também traz importantes objetivos econômicos e de marketing.

A primeira rodada tem a realização de 18 jogos, e sua distribuição ao longo de três dias permite reduzir o número de confrontos disputados no mesmo horário, o que possibilita ao torcedor acompanhar um número maior de partidas ao vivo, em vez de ser obrigado a escolher entre elas.

Confira as datas e os resultados dos jogos da rodada de abertura da Liga dos Campeões da Europa

Isso também dá aos detentores dos direitos de transmissão a oportunidade de explorar um número maior de faixas de horário disponíveis, o que ajuda a elevar os índices de audiência e a maximizar as receitas publicitárias dos clubes e da UEFA.

Por que o formato não se mantém durante toda a competição?

Embora a primeira rodada goze desse privilégio, a realização dos jogos da Liga dos Campeões em três dias não é uma regra que se mantém durante toda a fase de liga.

Após a rodada de abertura, os jogos da competição voltam à sua tabela habitual, com os confrontos sendo realizados nas terças e quartas-feiras, até a penúltima rodada da fase de liga.

Os jogos da segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões serão disputados nos dias 13 e 14 de outubro próximo, após o fim do período de paralisação para as datas Fifa.

Dessa forma, as noites de quinta-feira voltam à Liga Europa e à Liga Conferência Europa, enquanto a distribuição da primeira rodada da Liga dos Campeões entre terça, quarta e quinta-feira permanece um caso excepcional ligado à ideia da "semana exclusiva".

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