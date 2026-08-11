Diego Forlán, o novo treinador da seleção do Uruguai, mostrou-se disposto a convocar novamente o veterano atacante Luis Suárez para as fileiras da "Celeste", em um movimento que pode representar um retorno estrondoso do astro internacional após sua polêmica exclusão da participação na Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá.

Forlán afirmou, durante a coletiva de imprensa de sua apresentação como treinador da seleção uruguaia, substituindo o argentino Marcelo Bielsa: "Tenho grande apreço por ele. Se estiver disponível para jogar conosco, por que não? Ninguém pode questionar suas qualidades".

Suárez havia ficado de fora da lista da seleção uruguaia no último torneio por decisão de Bielsa, que deixou a equipe após o retumbante fracasso da eliminação na primeira fase, em um choque que o meio futebolístico uruguaio não esperava.

Forlán acrescentou: "Temos vários jogadores capazes de marcar gols, e o problema não é marcar gols, não é isso que me preocupa. Temos grandes jogadores no aspecto ofensivo", indicando que o retorno de Suárez não seria para preencher um vazio ofensivo, mas sim uma adição de qualidade à equipe.

Sobre o que pode oferecer à seleção em sua nova missão, Forlán ressaltou: "Confio que posso transmitir a experiência que acumulei; treinar é uma profissão que me dá muito prazer", destacando que sua longa trajetória como jogador internacional será um patrimônio importante na condução da geração atual.

O novo treinador revelou seus planos duplos com a seleção, dizendo: "Em relação à seleção sub-20, gosto de desenvolvê-los, e quanto à equipe principal, haverá jogos em março, e é uma honra treiná-los e conceder-lhes minha grande experiência", indicando que sua missão incluirá a construção do futuro da seleção uruguaia a curto e longo prazo.