Forlán compara Cristiano Ronaldo a Beckham: "CR7 passa o dia no espelho"

Uruguaio se lembra de briga entre David Beckham e Alex Ferguson no Old Trafford e fala sobre o "ego" de Cristiano Ronaldo

O uruguaio Diego Forlán esteve ao lado de Cristiano Ronaldo no . Aposentado desde o ano passado, quando deixou o Kitchee Sports Club, de Hong Kong, ele relembra a sua passagem pelo Old Trafford e detalha o comportamento do craque português.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Presente no elenco dos Red Devils entre 2002 e 2004, o ex-jogador diz que o português, hoje na , é "egocêntrico" e o compara a David Beckham, com quem também dividiu o vestiário.

"[Cristiano] Ronaldo era egocêntrico no vestiário, mas de uma maneira diferente do Beckham. Ele estava sempre perto de um espelho. Ele ficava o dia inteiro se olhando no espelho", disse em entrevista ao jornal Mirror.

A comparação entre Cristiano Ronaldo e David Beckham é por conta de um caso citado pelo ex-jogador que contou com o protagonismo do inglês. Na ocasião, depois de uma discussão do craque britânico com o técnico Alex Ferguson, Beckham foi atingido com uma chuteira no rosto pelo treinador.



(Fotos: Getty Images)

"Foi depois de uma partida contra o na Copa da . Ferguson não estava feliz porque houve um lance em que o Robert Pires (ex-atacante do Arsenal) subiu sozinho pela esquerda. O Gary Neville estava no ataque, e o Beckham não o cobriu", declarou.

Mais artigos abaixo

"No vestiário, Ferguson e Beckham começaram a se insultar, um insulto pior do que o outro. Os dois queriam ter a palavra final. Quando o Ferguson estava saindo do vestiário, parecia que a discussão havia acabado. Mas aí o Beckham disse mais alguma coisa", prosseguiu.

"Ferguson se virou, viu uma chuteira no chão e chutou na direção do Beckham. Acertou bem na sobrancelha e abriu um corte. Nós vimos aquilo e pensamos: "Não, isso não está acontecendo". Os dois estavam prestes a brigar naquele momento. Foi quando Roy Keane e Van Nistelrooy separaram", concluiu.