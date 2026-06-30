Forcas foram erguidas em Berlim: crescem os apelos por decapitações após a amarga eliminação

O futebol alemão entrou em uma nova fase de polêmicas e busca pelos responsáveis, após a chocante eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para o Paraguai nos pênaltis — uma eliminação descrita na Alemanha como um dos fracassos mais dolorosos da história recente da “Mannschaft”.

De acordo com o que foi divulgado pelo jornal “Kicker” e pela rede “Sky Alemanha”, o clima de frustração se transformou em uma tempestade de críticas dirigidas ao técnico Julian Nagelsmann e a vários jogadores importantes, em meio a pedidos crescentes para que a seleção seja reconstruída desde a base.

O capitão da seleção, Joshua Kimmich, reconheceu que a eliminação foi merecida, afirmando: “É uma sensação terrível. Não jogamos bem contra nenhum dos nossos adversários e enfrentamos grandes dificuldades contra seleções que não são de nível mundial. Merecemos totalmente a eliminação da Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “Lembro-me da Alemanha que eu assistia na minha infância, a Alemanha que sempre chegava às semifinais e às finais. Queríamos proporcionar essa sensação às novas gerações, mas falhamos”.

Kimmich se recusou a atribuir a responsabilidade a qualquer parte externa, afirmando que os jogadores assumem a maior parte da culpa pelo fracasso, dizendo: “Não precisamos culpar o técnico, a mídia ou os árbitros. Fomos nós que estragamos tudo em campo”.

Apesar do reconhecimento da falha por parte dos jogadores, parte da mídia alemã e o técnico da seleção, Nagelsmann, continuaram criticando as decisões arbitrais que marcaram o confronto contra o Paraguai, especialmente a anulação do gol de Jonathan Tah na prorrogação, considerando que a seleção sofreu injustiça arbitral.

No entanto, o jornal “Kicker” considerou que o problema vai além de um incidente arbitral, afirmando que a eliminação precoce “mancha a imagem de Nagelsmann”, devido às suas escolhas técnicas polêmicas, tanto no que diz respeito à escalação quanto à abordagem tática, e à sua incapacidade de aproveitar o potencial disponível.

O jornal destacou que as lesões de jogadores importantes, como Serge Gnabry e Nico Schlotterbeck, além da queda de rendimento dos astros do ataque, com destaque para Florian Wirtz, Jamal Musiala e Kai Havertz, contribuíram diretamente para o colapso.

Além disso, Nagelsmann foi alvo de críticas severas por insistir em escalar Kimmich na lateral-direita, apesar dos crescentes apelos para que ele fosse recolocado no meio-campo, onde é considerado mais influente.

Por sua vez, a rede “Sky Alemanha” atribuiu a responsabilidade a toda uma geração de jogadores, considerando que os líderes experientes, como Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leroy Sané e Leon Goretzka, falharam em liderar a seleção durante a primeira partida eliminatória da Copa do Mundo.

As críticas não se limitaram à mídia: o lenda do futebol alemão Lothar Matthäus exigiu mudanças, afirmando: “Acho que precisamos de um novo técnico após este torneio. Há muito trabalho a ser feito dentro e fora de campo”.

Já o ex-zagueiro Mats Hummels pediu uma revisão completa da seleção, afirmando que a Alemanha não teve um bom desempenho em nenhum grande torneio desde a Euro 2016 e que chegou a hora de tomar decisões difíceis em relação a alguns jogadores que participaram de vários torneios sem alcançar o sucesso.

Nesse mesmo contexto, o técnico alemão Christian Streich considerou que o desempenho da seleção contra o Paraguai foi “desastroso”, afirmando que o técnico e os jogadores precisam se reavaliar seriamente.

Além disso, Per Mertesacker dirigiu uma mensagem contundente, dizendo: “Precisamos esquecer os sonhos de conquistar o título e redobrar nossos esforços. Enfrentamos o adversário mais fraco nas eliminatórias e fracassamos”.