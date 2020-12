Força decisiva dos pontas e elenco fechado fazem Santos falar em até dois títulos

Clube se vê capaz de ser campeão tanto da Libertadores quanto do Brasileiro; "folga" na Copa do Brasil é apontada como providencial

O vive momentos turbulentos fora de campo, passou por um processo de impeachment do seu presidente e espera uma eleição em breve para o cargo máximo do clube, mas os resultados em campo deixam uma missão clara no elenco: é possível ser campeão tanto da Libertadores quanto do Brasileiro.

Mesmo reconhecendo que há adversários com maior investimento e capacidade de lidar com as dificuldades de uma temporada encurtada pela Covid-19, o elenco conversa diariamente sobre como tem sido capaz de nivelar o jogo frente aos principais rivais.

Marinho e Soteldo são vistos como os diferenciais, principalmente em se tratando de competições mata-mata, como a Libertadores da América. Os cinco jogos para a glória máxima, que podem virar três daqui duas semanas, viraram mantra interno no grupo comandado por Cuca.

O treinador, aliás, também é elogiado pela motivação dada ao elenco e a capacidade de encontrar soluções. O fato de "blindar" os atletas das questões envolvendo a direção também é ressaltado nas conversas com a reportagem.

Um exemplo da capacidade do treinador foi a escalação de Bruno Marques na partida contra o Sport, na Vila Belmiro. Sem um centroavante com as características que tanto gosta, alto e bom no pivô, ele pinçou o atleta no sub-23 e o resultado foram mais três pontos na conta santista.

Mesmo com tropeços, o atualmente tem 37 pontos conquistados, cinco a menos do que o líder . Dezembro, com uma grande divisão entre Libertadores e Brasileiro, é visto como o mês decisivo para saber se a distância seguirá curta e alcançável na reta final.

Além do provável confronto frente ao , no torneio continental, o Santos encara , e Atlético-MG nas próximas cinco rodadas do Nacional, todos confrontos diretos. É hora de demonstrar essa força dentro de campo.