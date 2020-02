#ForaTiago: internautas lembram até FIFA em zoeira com apresentador do BBB

Em meio a críticas sobre o apresentador, usuários aproveitaram para cornetar suas narrações no game de futebol

E os fãs do Big Brother já decidiram: o apresentador Tiago Leifert está no paredão. Claro que é brincadeira, afinal, membros do staff do programa não podem ser emparedados. Irritados com o discurso de eliminação do ex-jogador de futebol Hadson Nery, internautas aproveitaram pra zoar Leifert e alguns até lembraram de suas narrações no FIFA 20.

Confira alguns tweets:

Teve gente lembrando das 'zicas' de Leifert

"Ain nao aguento mais o Tiago Leifert de apresentador"

AGORA VCS SABEM COMO TD JOGADOR DE FIFA SE SENTE NOS ÚLTIMOS 7 ANOS KRL — ferris bueller (@TheGOATSquirrel) February 12, 2020

Mas nada vai superar qnd vc ta ganhando até os 90 min

Ele fala "ja pensou se sai um gol agora?"

E sai



Tira qualquer ser humano do sério — ferris bueller (@TheGOATSquirrel) February 12, 2020

Teve gente querendo aproveitar a campanha pra também pedir sua saída do FIFA

Aproveitando o #ForaTiago da pra pedir pra ele não narrar mais o FIFA também? — Nome não pode ficar em branco (@imkosouski) February 12, 2020

Teve gente pedindo pra ele ficar no BBB...e sair do game

#ForaTiago do FIFA, não aguento esse cara narrando meus jogos. Deixa ele aí de boa no BBB — Bernardin (@Bernardo__Jr) February 12, 2020

Teve gente pedindo pra ele ficar no FIFA...e sair do BBB

Fica no FIFA só#ForaTiago — PLimaHS (@17Macarrao) February 12, 2020

Teve gente pedindo o seu "cancelamento" também no FIFA

Gente se for boicotar o Tiago Leifert boicotem no fifa tb — jéssica 〽️ (@jessicasuai) February 12, 2020

Teve gente pedindo pra ele sair do BBB...e voltar pro Globo Esporte?

Tô vendo um pessoal aí puto com o Thiago Leifert e tals, então o que você acha @RedeGlobo de colocar o Thiago de volta no @globoeapoetecon? Sdds do Thiago Leifert no Central da Copa, ele de boa zuando o Caio Ribeiro, ele põe a mão no radin e solta: alô, voz na consciência? — Fritz (@fritzmp30) February 12, 2020

Teve gente fazendo pouco caso das críticas dos fãs de BBB...

vcs que reclamam do tiago leifert no bbb eh pq nunca jogaram fifa — vinicius cassini (@_viniciuscass) February 12, 2020

Teve até gente que achou que estavam falando de outro Tiago...

mano q susto kkkkkkkk vi #foratiago e achei q estavam falando do tiago nunes, fiquei (??????) acho q tô mt paranóica com o jogo de hoje — ka (@karinhinca) February 12, 2020

E o susto que eu tomei ao ver a #ForaTiago nos TTs?



Pensei, caramba, a torcida do tá impaciente mesmo. — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) February 12, 2020

O pessoal que criticou achou que seu discurso foi uma "passada de pano" para atitudes machistas dentro da casa

Tiago Leifert é uma das minhas maiores decepções, porque foi um dos apresentadores que mais apostei. Além de fazer um textão passando pano, desativou os comentários.#ForaTiago #BBB20 #ManuGavassi — Anjo na rebeldia ® (@dylanmunizzz) February 12, 2020

Em resposta, o apresentador fez um textão pedindo mais empatia

Teve um pessoal até que subiu a tag #FicaTiago, no final

Tiago ótimo apresentador!! Se ele tivesse falado algo que defendesse o favorito de vcs, vcs iam estar exaltando ele.. ele está sendo imparcial, tratando todo mundo bem, de igual para igual.. se alguém errou, não é o Tiago que tem que julgar.. #bbb20 #ficatiago — Ane (@ane1273636) February 12, 2020