"Eu tomei a decisão de recuperar o respeito pelo meu nome. Ultimamente, houve muita, muita conversa", disse Demirovic. "Diziam que eu era um candidato a ser vendido. Agora pude mostrar que estou aqui. E não sou um jogador que não encontra clube."

No verão, houve relatos de que Demirovic estava à venda no VfB. Segundo se divulgou, o jogador de 28 anos poderia sair diante de ofertas correspondentes, e o técnico Sebastian Hoeneß estaria de acordo com a sua transferência.

Hoeneß já havia rebatido veementemente essa versão em julho. O treinador de 44 anos se mostrou "irritado e, para ser sincero, aborrecido com algumas coisas que foram escritas". Além disso, deixou claro seu apoio a Demirovic: "Meu objetivo é sempre ter os melhores jogadores no VfB, e Medo é um dos nossos melhores jogadores."

Relatos e especulações desse tipo sobre sua pessoa lhe causaram "noites sem dormir", como ele admitiu na noite de sexta-feira. "Já no período de treinos, espalharam uma mentira de que o treinador queria me vender. Nós esclarecemos isso rapidamente."

Demirovic abre o jogo: "Sou tão indesejado assim?"

Ainda assim, ele passou a questionar a si mesmo, porque as especulações não pararam, apesar do esclarecimento de Hoeneß e de sua declaração clara em favor do VfB. "Em algum momento, você entra em uma fase em que se pergunta: 'Será que realmente preciso procurar outro lugar? Sou tão indesejado assim?'", revelou Demirovic sobre seu estado emocional até poucas semanas atrás.

O Galatasaray teria demonstrado grande interesse no atacante robusto, mas uma transferência, na verdade, nunca foi tema. "No momento, não há muita coisa melhor lá fora", disse Demirovic. "O treinador me deu, nas conversas, a sensação de importância. E então eu não deixei outra escolha ao treinador e disse que ficaria no VfB."

Na vitória em casa contra o Colônia, Demirovic entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Deniz Undav e marcou cinco minutos depois o decisivo 3 a 0 contra os visitantes, perigosos na segunda etapa. Ao fim, o Stuttgart venceu por 4 a 1 (1 a 0) e se reabilitou da derrota por 5 a 1 na estreia para o Bayern de Munique.