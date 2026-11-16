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O técnico da Itália, Roberto Mancini, admitiu que sua equipe foi superada fisicamente na goleada por 4 a 1 sofrida diante da Bélgica, em Bruxelas, pela Liga das Nações da UEFA. Precisando de apenas um ponto para garantir vaga nas quartas de final, a seleção italiana abriu o placar, mas cedeu a vantagem, e os anfitriões terminaram na segunda posição do Grupo A1.

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Derrocada em Bruxelas acaba com chances de avançar ao mata-mata

Mancini reconheceu que seus jogadores não conseguiram lidar com a intensidade física da Bélgica, e os visitantes ficaram fora das quartas de final apesar de terem chegado à partida na liderança do grupo após vencer a França por 3 a 1 três dias antes.

Francesco Pio Esposito abriu o placar com seu 10º gol em 15 jogos pela seleção, após cruzamento do defensor do Brentford Michael Kayode, mas os anfitriões marcaram três vezes em um intervalo de 15 minutos. O defensor do Brighton Maxim De Cuyper empatou de uma distância de 5,5 metros, Nathan Ngoy marcou seu primeiro gol pela seleção após um cabeceio de Brandon Mechele ser bloqueado, e Jeremy Doku passou por vários defensores antes de finalizar na saída de Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de Manchester City.

Técnico aponta cansaço e força física como causas

Após o intervalo, o ponta do AC Milan Diego Moreira marcou o quarto gol da Bélgica em um contra-ataque, após passe de Kevin De Bruyne, antes que o goleiro do Manchester United Senne Lammens defendesse um pênalti cobrado por Esposito no fim.

Em entrevista à RAI Sport após a partida, Mancini admitiu que o esforço necessário para vencer a França pesou muito para sua equipe: "Eles foram melhores. Sofremos demais fisicamente, nas disputas individuais. Começamos bem, mas eles foram melhores nesta noite.

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"Quando a bola chegava às pontas, tivemos dificuldade para pressionar da maneira certa. Eles nos causaram problemas, sentimos um pouco do cansaço da partida contra a França, mas mereceram a vitória. Não há mais nada a dizer."

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Apesar de ficar fora do mata-mata, a Itália fez, no geral, uma campanha animadora. Depois de perder em casa por 2 a 0 para a Bélgica na estreia, em 25 de setembro, a equipe chegou à sexta e última rodada na liderança do grupo.

Ao afirmar que a goleada sofrida em Bruxelas ajudará no desenvolvimento de seu jovem elenco, Mancini acrescentou: "No processo de crescimento, noites como esta podem acontecer. É preciso aprender com essas experiências. Considerando como chegamos até aqui, tínhamos a chance de nos classificar, mas sabíamos que seria difícil, porque a Bélgica é uma equipe forte.

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"Estamos tristes, mas esta noite vai nos ajudar daqui para frente."

Donnarumma cumprirá suspensão na próxima partida

Com a derrota, a Itália terminou em terceiro lugar no Grupo A1, sem risco de rebaixamento, enquanto a Bélgica de Mark van Bommel avançou às quartas de final em segundo, atrás da líder França, que venceu a Turquia por 2 a 1. Assim, a Itália ficará fora dos confrontos do mata-mata em março e voltará a se reunir para seus próximos compromissos internacionais em 2027.

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Quando a equipe de Mancini voltar a campo, terá de jogar sem o goleiro Donnarumma, que recebeu um cartão amarelo em Bruxelas e terá de cumprir suspensão de uma partida.