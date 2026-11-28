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O Barcelona sofreu mais um golpe no departamento médico depois que o egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do time, teve uma recaída física que pode afastá-lo dos gramados por várias semanas.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Hamza Abdelkarim, de 18 anos, não vive um bom momento e corre o risco de desfalcar o time em várias partidas por causa de uma lesão.

O atacante egípcio vinha alternando nos últimos tempos entre o time principal e o time B, mas sofreu uma recaída física durante o treino do Barcelona Atlètic nesta sexta-feira, em preparação para a partida de hoje contra o Terrassa.

Hamza havia começado a se recuperar de dores musculares que o impediram de atuar na partida da semana passada contra o Espanyol B, conforme explicaram na ocasião fontes internas do clube.

De acordo com o jornalista Ashraf Ben Ayad, em seu perfil na plataforma "X", Hamza teve uma recaída física que acabou por tirá-lo da partida de hoje.

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Fontes próximas ao jogador e a par de seu quadro demonstraram pessimismo quanto à situação e não descartaram que ele fique afastado dos gramados por várias semanas devido a um problema muscular sofrido nos minutos finais do treino de ontem.

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O clube ainda não divulgou nenhum comunicado oficial sobre a condição do jogador nem confirmou qualquer lesão. Até agora, o único sinal foi a ausência dele da lista para a partida de hoje, já que seu nome não apareceu entre os relacionados.

A expectativa é que o técnico Juliano Belletti, treinador do time B, dê hoje uma atualização sobre a situação do jogador.

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Onda de lesões atinge o Barcelona Atlètic

O Barcelona Atlètic vive uma situação muito complicada no departamento médico, com 12 jogadores atualmente sem condições de jogo: Eder Aller, Onstein, Hafiz Gariba, Pacífico, Caicedo, Katović, Dani Ávila, Juan Hernández, Shane Kluivert, Sama Nomoko, Ibrahim Diarra, além de Hamza Abdelkarim.

Belletti também não pode contar com Pesquer, Ebrima e Mayans, que estão a serviço de suas seleções na Copa do Mundo Sub-17.

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A diretoria do time B do Barcelona estuda as possíveis causas da onda de lesões que atinge o elenco, que por pouco não provocou o cancelamento da partida contra o Girona B.

A crise ganha ainda mais relevância pelo fato de vários jogadores terem sofrido lesões musculares, entre eles Onstein, Gariba, Caicedo, Ávila, Kluivert e Diarra, enquanto se aguarda a divulgação dos detalhes sobre o quadro de Hamza Abdelkarim.

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As lesões levantam questionamentos dentro do clube, sobretudo porque o Barcelona reforçou no último verão europeu a estrutura de preparação física com a chegada de especialistas de alto nível vindos do time principal.