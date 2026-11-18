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O Manchester United autorizou oficialmente uma ampla reformulação de sua comissão técnica para receber a equipe de confiança de Mauricio Pochettino. A decisão sinaliza uma nova era de medidas duras em Old Trafford: após a passagem do argentino pela seleção dos Estados Unidos, o clube abre espaço para seus auxiliares de confiança.

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Manchester United confirma saídas importantes da comissão técnica

O Manchester United anunciou oficialmente a saída de cinco integrantes de destaque de sua comissão técnica enquanto o clube inicia um novo capítulo. A decisão faz parte de uma reformulação estratégica para abrir espaço ao círculo de confiança de Pochettino, que acompanhou o ex-treinador de Tottenham e Chelsea a Manchester após sua recente passagem pela seleção dos Estados Unidos. O técnico argentino chegou a Carrington na quarta-feira em um jato particular para dar início efetivo ao trabalho, sinalizando uma mudança imediata na rotina do clube.

O clube reconheceu a contribuição dos profissionais que deixam seus cargos em um comunicado oficial e agradeceu pelo trabalho prestado durante um período de transição. "Gostaríamos de agradecer ao grupo pelo comprometimento total, pela dedicação e pelo profissionalismo, e desejamos boa sorte a todos no futuro", afirmou o clube.

Integrantes da equipe de Carrick também deixam o clube

A reformulação também levou à saída de profissionais ligados à passagem de Michael Carrick pelo clube, entre eles Jonny Evans, que atuou como seu auxiliar depois de assumir a função ao lado do técnico interino Darren Fletcher. Aos 38 anos, Evans conquistou três títulos da Premier League como jogador do Manchester United nas temporadas 2008/09, 2010/11 e 2012/13, sob o comando de Sir Alex Ferguson, antes de defender West Bromwich Albion e Leicester City.

Steve Holland também deixou o cargo após apenas 11 meses no clube. Ex-auxiliar da seleção inglesa, ele chegou ao Manchester United em janeiro com grande prestígio e sai enquanto Pochettino procura trazer seus próprios especialistas em tática . O ex-zagueiro de Newcastle United e Real Madrid Jonathan Woodgate também deixou o clube. Ele trabalhou com Carrick tanto em Old Trafford quanto durante a passagem deste como técnico do Middlesbrough.

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Reformulação atinge a base e o setor de goleiros

As mudanças vão além da comissão técnica principal e alcançam a estrutura de formação do clube. Travis Binnion, que anteriormente se destacou como técnico da equipe sub-21, deixou o cargo de auxiliar da equipe principal. Binnion passou cinco anos no Manchester United e teve papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos.

Além disso, o setor de goleiros também foi afetado pela chegada da equipe de Pochettino. Craig Mawson, ex-goleiro do Burnley que ingressou no clube durante o período de Ole Gunnar Solskjaer no comando, deixou oficialmente seu cargo.

Manchester United passa por dificuldades perto da zona de rebaixamento

O Manchester United ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da Premier League, com apenas oito pontos nos dez primeiros jogos e somente uma vitória até agora nesta temporada. A equipe se prepara para o aguardado confronto contra o Liverpool em Anfield, no domingo, em busca de melhorar seu desempenho decepcionante no campeonato.