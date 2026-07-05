Fora dos planos... Por que a Federação Argelina fechou as portas para Hervé Renard?

Enquanto a Argélia se prepara para virar a página de Vladimir Petković após ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela Suíça (2 a 0), o nome de Hervé Renard rapidamente surgiu como candidato para assumir o comando dos “Guerreiros do Deserto”.

Após um breve período como técnico da Tunísia durante a Copa do Mundo, o francês ficou disponível e pareceu um candidato digno de consideração, dada sua experiência no futebol africano e suas habilidades de liderança.

No entanto, o site francês “Foot Mercato”, citando a imprensa local da Argélia, informou que não se espera que a Federação Argéliana de Futebol considere essa opção.

Na verdade, os relatos indicam que a Federação Argelina de Futebol já decidiu seguir uma abordagem diferente para a era pós-Petković, preferindo um técnico com personalidade carismática, mas que não seja da França.

Isso fecharia as portas para Hervé Renard, apesar de seu histórico continental e de sua reputação como um técnico de destaque.