Fora dos planos, Luiz Adriano tem nome excluído do site do Palmeiras

Em rota de colisão com a torcida e fora dos planos de Abel Ferreira para 2022, Luiz Adriano já é carta fora do baralho no Palmeiras. Uma verdade que o próprio clube não parece ter "vergonha" de admitir.

Isso porque na última atualização do site oficial do Verdão, um dos mais completos do Brasil, o atacante já não tem consta no elenco. Ou seja: foi "excluído", mesmo ainda oficialmente fazendo parte do grupo.

Com contrato até 2023, Luiz Adriano ainda é jogador do Palmeiras, mas não deve permanecer no atual campeão da Libertadores. O atleta não se reapresentou junto do resto do elenco e foi liberado para procurar um novo clube.

"Trabalhamos com o Luiz Adriano por duas temporadas, tivemos resultados bons e ele participou do processo, mas entendemos o encerramento do seu ciclo." explicou o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, em entrevista coletiva nesta última quarta-feira (5). "Comunicamos ao atleta que buscaríamos outra solução. Neste momento, ele não faz parte do planejamento inicial do Palmeiras."

De acordo com o GE, o nome do atacante foi oferecido para vários clubes: o objetivo do Palmeiras é parar de pagar os altos vencimentos do atleta.

O Inter, clube que revelou Luiz Adriano, já havia sondado sua situação, mas esbarrou no alto custo da negociação. Segundo a Revista Colorada, com a chegada de Wesley Moraes, as chances do atleta defender o time gaúcho não são altas.

Luiz Adriano tem 34 anos. Na última temporada pelo Palmeiras, marcou cinco gols em 35 jogos e deu quatro assistências. E aí: cabe no seu time?