Karim Benzema, ex-jogador do Al-Hilal, respondeu de forma ácida a um jornalista francês que diminuiu sua importância histórica.

Em uma competição na qual foi pedido a Benzema que se classificasse entre os melhores atacantes de todos os tempos, durante o Mundial de Esports, Karim se colocou no pódio, atrás de seu ídolo de infância, Ronaldo Nazário.

Essa escolha gerou polêmica no canal "L'Équipe", onde o jornalista Yoann Riou discordou dessa opinião, afirmando que o vencedor da Bola de Ouro de 2022 não estava entre os "20 melhores atacantes de todos os tempos", e talvez nem entre os "30 melhores".

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A resposta de Benzema foi imediata. O ex-jogador do Real Madrid escreveu embaixo do vídeo publicado pelo canal "L'Équipe" no Instagram: "hahahaha, cara, já está tarde, vai dormir, amanhã acorda cedo".

Vale lembrar que o Al-Hilal anunciou oficialmente o encerramento de seu contrato com o francês Karim Benzema de comum acordo em 31 de agosto de 2026, apenas seis meses após sua chegada vindo do Al-Ittihad.











