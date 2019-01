Fora do time títular, Rabiot estuda entrar na justiça contra o PSG

Após decidir não renovar contrato com o PSG, devido a negociação com o Barcelona, Rabiot cogita entrar na justiça contra time francês

A situação de Adrien Rabiot no Paris Saint-Germain parece piorar a cada dia. Comandada por Thomas Tuchel, a equipe permanece firme com a decisão de “remover” o atleta do elenco titular devido à recusa do meio-campista em não renovar contrato. Desta forma, Rabiot estaria disposto a entrar na justiça contra o PSG caso permaneça de fora, segundo informações do jornal L ‘Équipe.



(Foto: Getty Images)

O vínculo do francês com o clube expira em 30 de junho e Rabiot não viajou para Doha com os companheiros de equipe devido aos "motivos pessoais", de acordo com o próprio jogador. Com isso, a diretoria do PSG decidiu que o atleta deveria treinar com o segundo time.

Perto de se transferir para o Barcelona, as negociações tomaram um rumo diferente do imaginado e, até o momento, o futuro de Rabiot segue incerto. Mas perto de encerrar contrato com o PSG, o tempo joga a favor do atleta.