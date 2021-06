Fora do Santos para cuidar da saúde, Quaresma era homem forte do futebol no início da gestão Rueda

Membro do Comitê de Gestão estava afastado há mais de um mês por problemas de saúde e se desligou nesta quarta. Ele não era remunerado

José Renato Quaresma se desligou do Comitê de Gestão do Santos nesta quarta-feira (2 de junho) para cuidar da sua saúde. Afastado desde o fim de abril do dia a dia do clube por esse mesmo motivo, Quaresma era o homem forte do futebol do Santos no início da gestão do presidente Andres Rueda.

Ao lado do gerente Jorge Andrade, Quaresma foi o responsável pelo departamento entre a demissão de Felipe Ximenes, em janeiro, e a contratação do novo executivo de futebol, André Mazzuco, apresentado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Ele participou do processo de entrevistas com treinadores que culminou na contratação de Ariel Holan, técnico que pediu demissão do Santos no fim de abril.

Entre o fim da temporada 2020 e o começo de 2021, o Santos viveu dilema com a indefinição da venda de Lucas Veríssimo ao Benfica. Na época, o zagueiro declarou publicamente desejo de sair. Pelo Santos, Quaresma foi um dos dirigentes que teve de lidar com a situação.

Depois de testar positivo para Covid-19, em março, Quaresma teve problemas de saúde decorrentes da doença. Justamente por esses problemas ele passou a não viajar mais com o grupo aos jogos.

Por ser membro do Comitê de Gestão, ele atuava de forma voluntária e não remunerada. Entre fevereiro e março, o grupo rechaçou a ideia de contratar um novo executivo para o lugar vago desde a saída de Felipe Ximenes. No entanto, em abril a ideia foi revista e a busca começou no mercado da bola. O Peixe tentou Diego Cerri (hoje no Grêmio), Klauss Câmara e o ex-jogador Zé Roberto, entre outros, e acabou acertando com Mazzuco.

Afastado do dia a dia do futebol, Quaresma não participou da contratação do técnico Fernando Diniz, dos últimos jogadores (Marcos Guilherme, Moraes, Danilo Boza e Zanocelo, cujo acerto está encaminhado) e do próprio Mazzuco. Uma das últimas atuações de Quaresma no departamento se deu logo após o pedido de demissão de Holan. Seu substituto no Comitê de Gestão será indicado pelo presidente Rueda. O órgão é formado por sete integrantes, além do vice e do presidente.