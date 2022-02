Fora do Grêmio, Douglas Costa encaminha acerto com o Los Angeles Galaxy

Após rescindir seu vínculo de empréstimo com o Grêmio, Douglas Costa encaminhou sua ida ao Los Angeles Galaxy. Após o rebaixamento do Tricolor, a direção optou por rescindir o contrato com o atacante, já quie as receitas do Grêmio serão inferiores na Série B.

São Paulo e Atlético-MG chegaram a tentar a contratação de Douglas Costa, porém desistiram após o Grêmio não facilitar a saída do jogador, que acabou acontecendo pouco tempo depois. O atacante ainda tem contrato com a Juventus.

Agora, o atacante chegou a um acordo com o Los Angeles Galaxy, da MLS. Os termos do contrato foram acertados, e o jogador deverá chegar aos Estados Unidos neste fim de semana para assinar com o clube norte-americano.

O jogador brasileiro vai transferir-se ao Galaxy por empréstimo pelos próximos seis meses, mas o acordo com o clube norte-americano já prevê uma renovação pelas próximas duas temporadas. Esta será a quinta liga diferente em que Douglas Costa atua em sua carreira. Anteriormente, o atacante havia passado por Brasil, Itália, Ucrânia e Alemanha.