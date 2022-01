Fora do Cruzeiro, Fábio tem proposta e sondagens para jogar em 2022

Fora do Cruzeiro depois de 17 temporadas, Fábio não pensa em se aposentar aos 41 anos. Assediado no mercado da bola, o jogador tem uma proposta para a atual temporada e recebeu algumas sondagens.

O goleiro conta com uma proposta do América-MG para assinar até o fim da temporada. A equipe mineira disputará a Libertadores pela primeira vez na história em 2022 e vê o veterano como um nome importante para a competição continental.

Outros três clubes brasileiros demonstraram interesse na contratação do goleiro, mas não apresentaram proposta. Coritiba, Ponte Preta e Vasco acenaram com a possibilidade de oferta ao goleiro no atual mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. O trio sondou o atleta sobre um novo desafio na carreira.

Um clube da Arábia Saudita, que não teve o nome revelado, também procurou o atleta nos últimos dias a fim de saber qual seria a sua situação. Entretanto, o interesse não se transformou em proposta.

Fábio foi indicado ao Los Angeles Galaxy, que disputa a Major League Soccer (MLS), nos últimos dias. A conversa, entretanto, não se transformou em negociação. O goleiro aprovaria uma mudança para os Estados Unidos, conforme apurado pela reportagem.

O goleiro de 41 anos deixou o Cruzeiro no início deste ano, depois de ouvir da diretoria de Ronaldo Fenômeno que não fazia parte dos planos do clube. Ele recebeu uma proposta para renovar até o fim do Campeonato Mineiro, o que o incomodou. Credor do clube em cerca de R$ 12 milhões, o veterano também não recebeu uma proposta para refinancimaneto do valor.