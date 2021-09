Fora de jogo, Jadson discute futuro e pode deixar Athletico-PR

Ausente de revés para o América-MG, meio-campista de 37 anos discutirá futuro na Arena da Baixada após ficar fora de lista de relacionados

Jadson não foi relacionado na derrota do Athletico-PR para o América-MG, nesse sábado (11), na Arena Independência, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogador se reuniu com a diretoria de futebol na última semana, antes da viagem a Belo Horizonte, para iniciar uma discussão sobre o seu futuro.

O meio-campista teve uma conversa com Mario Celso Petraglia na última quinta-feira, logo após a eliminação do time para o Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense, e deixou o futuro em aberto na Arena da Baixada.

Haverá novas conversas no decorrer dessa semana para decidir se ele permanecerá no clube até o fim de 2021. O atleta, que voltou ao clube que o revelou no início de 2020, ainda não definiu o que fará da carreira.

Jadson tem contrato com o Athletico-PR até dezembro de 2021. O jogador soma 30 partidas desde a sua chegada, com três gols assinalados e uma assistência.